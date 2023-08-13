Очевидец рассказал о первых минутах ДТП с BMW на Кутузовском проспекте
Очевидец рассказал о первых минутах смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
Москва, 13 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Очевидец Азам Ходжаев описал первые минуты после смертельного ДТП с BMW на Кутузовском проспекте. 13 августа он рассказал, как произошло трагическое столкновение элитного авто, в котором двое мужчин сгорели заживо.
Как уточнил очевидец, ДТП произошло на его глазах — BMW влетел в столб и мгновенно загорелось.
«Я подъехал в состоянии аффекта, и, когда открыл дверь, оттуда меня прям обдало сильным жаром. Я увидел, что на пассажирском сиденье сидит человек и не подает вообще никаких признаков жизни. Я не видел, что там было с водителем, но пассажир был либо без сознания, либо мертв», — описал ситуацию мужчина.
Ходжаев побежал обратно за огнетушителем, но не нашёл его. Тогда очевидец хотел вернуться к BMW, но прибывшие сотрудники экстренных служб потребовали посторонних покинуть место происшествия. Слова очевидца привёл телеканал РЕН ТВ.
Как сообщало ИА Регнум, водителя сгоревшего BMW М8 за год оштрафовали 97 раз. Владельцем автомобиля является 63-летний бизнесмен Ахмахаж Мазакаев, за рулём в момент аварии находился его 21-летний сын Лерса Мазакаев. Начиная с августа 2022 года владельцу поступило 97 штрафов, в основном за превышение скорости на 20–40 километров больше установленного лимита. 28 июля было зафиксировано превышение скорости на 80 километров. Кроме того, в декабре 2022 года водитель автомобиля стал участником массового ДТП с участием четырёх автомобилей.