Москва, 13 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Очевидец Азам Ходжаев описал первые минуты после смертельного ДТП с BMW на Кутузовском проспекте. 13 августа он рассказал, как произошло трагическое столкновение элитного авто, в котором двое мужчин сгорели заживо.

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Как уточнил очевидец, ДТП произошло на его глазах — BMW влетел в столб и мгновенно загорелось.

«Я подъехал в состоянии аффекта, и, когда открыл дверь, оттуда меня прям обдало сильным жаром. Я увидел, что на пассажирском сиденье сидит человек и не подает вообще никаких признаков жизни. Я не видел, что там было с водителем, но пассажир был либо без сознания, либо мертв», — описал ситуацию мужчина.

Ходжаев побежал обратно за огнетушителем, но не нашёл его. Тогда очевидец хотел вернуться к BMW, но прибывшие сотрудники экстренных служб потребовали посторонних покинуть место происшествия. Слова очевидца привёл телеканал РЕН ТВ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826071" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Очевидец рассказал об огненном ДТП с BMW на Кутузовском проспекте

Как сообщало ИА Регнум, водителя сгоревшего BMW М8 за год оштрафовали 97 раз. Владельцем автомобиля является 63-летний бизнесмен Ахмахаж Мазакаев, за рулём в момент аварии находился его 21-летний сын Лерса Мазакаев. Начиная с августа 2022 года владельцу поступило 97 штрафов, в основном за превышение скорости на 20–40 километров больше установленного лимита. 28 июля было зафиксировано превышение скорости на 80 километров. Кроме того, в декабре 2022 года водитель автомобиля стал участником массового ДТП с участием четырёх автомобилей.