Лондон, 13 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил, что современные нравственные ценности Запада неприемлемы для страны. Об этом 3 августа написала журналистка британского издания The Spectator Лайонел Шрайвер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола», — написала она в своей статье.

Журналистка указала, что на протяжении последних десяти лет озабоченность западных стран «всеми цветами радуги» зашла слишком далеко и теперь Северной Америке и европейским странам нельзя не признать правоту этих слов российского лидера.

По словам Шрайвер, сейчас в США и Евросоюзе выбирают политиков, судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров не по их квалификации, а по тому, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.

«Всё, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, описано в каждом выпуске наших национальных газет», — заключила журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин заявил, что Запад не может ни в какой мере являться авторитетом для других стран, потому что он обесценил собственные устои, а также целенаправленно разрушает ценности собственных народов. Глава государства уточнил, что разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются в западных странах нормой жизни.

Позднее президент отметил, что Запад не прекращает нападки на российскую культуру и ценности страны, для чего задействовал весь имеющийся в его распоряжении арсенал. Путин добавил, что противники России делают всё для того, чтобы разобщить народы, проживающие на территории страны.