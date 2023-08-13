Москва, 13 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Россиян предупредили о подъёме заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью. Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что это может произойти в октябре.

Дмитрий Коротаев /Известия

«Подъем заболеваемости обязательно будет — осенью, потому что коронавирус никуда не делся», — сказал он корреспонденту ТАСС.

По словам вирусолога, циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период.

Зверев добавил, что омикрон-штамма коронавируса EG.5 («Эрис») особенно бояться не стоит. Он мало чем отличается от предыдущих вариантов омикрона, отметил специалист.

В беседе с ИА Регнум 10 августа иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что новый вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса не представляет большой опасности для людей, потому что даже при высоком уровне заразности не является патогенным. Специалист добавил при этом, что «Эрис» может вызвать осенью вспышку заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 10 августа о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. В пресс-релизе ВОЗ отнесла его к категории «вариантов, представляющих интерес».

EG.5 впервые выявили 17 февраля 2023 года, 19 июля этот подвид взяли в ВОЗ под наблюдение.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России с апреля по август 2023 года уже выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5. Больных выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, Бурятии и Хакасии.