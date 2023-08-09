Москва, 13 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В России производители картофеля снизили цены на продукцию на 23,5%. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По данным на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года», ― говорится в сообщении ведомства.

При этом стоимость подсолнечного масла снизилась на 13,8%, а сливочного ― на 1,8%. Цена на соль с начала текущего года опустилась на 0,2%.

В министерстве добавили, что сейчас наблюдается традиционный сезонный рост цен на мясо, характерный для летнего периода.

«Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции», ― указали в Минсельхозе.

В России в июле подорожал обед из мясных котлет с картофельным пюре. Согласно данным Росстата, средняя стоимость порции достигла 254,54 рубля. Это максимальная цена на такой обед по сравнению с июнем прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в России цена на лук впервые превысила 73 рубля за килограмм. При этом в последние десять лет средняя стоимость килограмма этого овоща составляла от 30 до 40 рублей. Рекордный рост цены на лук связали с неурожаем в Центральной и Средней Азии из-за холодной зимы.

В июле в Министерстве сельского хозяйства России сообщили о скором снижении цен на этот овощ. В ведомстве завили, что с началом массовой уборки урожая в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук.

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе с рекордным снижением цен на продукты в годовом выражении. Как пояснил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, это связано с переориентацией логистики и расчётами в нацвалютах.