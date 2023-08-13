Берлин, 13 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за продолжение международных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, на которые не пригласили представителей России. Он заявил об этом 13 августа в интервью телеканалу ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Шольца, ранее прошедшие в Джидде переговоры по разрешению украинского конфликта, куда не стали приглашать представителей России, были «очень важными».

«На самом деле, к сожалению, это только начало», — сказал он.

Немецкий канцлер отметил, что в переговорах в Джидде на уровне глав МИД приняли участие большее число государств по сравнению со встречей в Копенгагене в июне, в том числе Китай.

Шольц добавил, что считает необходимым продолжать такие переговоры, так как они «усиливают давление на Россию», что, по его утверждению, должно заставить Москву «вывести войска».

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по урегулированию на Украине в Джидде проходили с 6 по 7 августа и на них присутствовали представители около трёх десятков стран, включая Индию и Китай.

Позднее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер назвал их продуктивными, так как Украина смогла заявить там свою позицию. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что ряд стран на переговорах не поддержали «формулу мира» Зеленского. Он уточнил, что некоторые их пункты вызвали возражения у представителей ряда стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу в Джидде, указав, что такие переговоры не представляют никакой ценности. Дипломат подчеркнула, что ни один из пунктов, которые там обсудили, не направлен на решение кризиса дипломатическим путём. Захарова добавила, что подобные действия только принижают значение мирных инициатив других стран.