Москва, 13 августа, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Корабль Военно-морского флота России «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, чтобы остановить сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау в Чёрном море. Инцидент произошёл 13 августа.

Министерство Обороны РФ

Минобороны России сообщило, что капитан сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил, не реагировал на попытки связаться с ним, не менял курс и не останавливался. «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, чтобы остановить его, но и это не помогло.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещённых грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — сообщили в ведомстве.

После этого с борта патрульного корабля поднялся вертолёт Ка-29 с российскими военными. В ходе радиопереговоров сухогруз застопорился. Военные провели его досмотр и после завершения их работы «Сукра Окан» продолжил движение в порт.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Минобороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт. Позднее аналогичными ограничениями отметилось минобороны Украины, сообщившее о запрете на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия продлевала зерновую сделку трижды. Президент Владимир Путин заявил, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей. Он подчеркнул, что Запад создаёт помехи даже для бесплатных поставок удобрений нуждающимся государствам. В МИД России заявляли, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что от выполнения условий России зависит будущее соглашения. Украинская часть договорённостей, по его словам, за это время превратилась в коммерческий проект.

13 июля Путин допустил приостановку участия страны в соглашении и отметил, что вернуться можно будет сразу, как только все его участники выполнят данные ими обещания. По истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки. Дипломат напомнил, что ранее Россия чётко обозначила позицию по этому вопросу и после 17 июля вышла из соглашения.

Как сообщалось, Украина фактически использовала зерновую сделку в том числе для вывоза в Европу нелегальных товаров, включая наркотические средства. Об этом 27 июля заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ещё одной причиной выхода России из сделки стало использование украинской стороной предоставленных ей коридоров для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.