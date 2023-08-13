Курск, 13 августа, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В результате обстрела села Волфино в Глушковском районе Курской области пострадали три мирных жителя. Об этом 13 августа сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил глава области, в общей сложности зафиксировали 10 прилётов по селу.

Старовойт уточнил, что один снаряд ВСУ попал в жилой дом и пообещал, что власти помогут с его ремонтом.

«К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в случае необходимости их перевезут в областную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число мирных жителей, раненных при обстреле ВСУ Горловки в ДНР увеличилось до трёх человек. До этого стало известно о двоих пострадавших в результате обстрела.

До этого киевские войска обстреляли и разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках в Херсонской области. В результате обстрела нет пострадавших.