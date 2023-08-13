Вашингтон, 13 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Антарктиде обнаружили новое беспозвоночное, описание которого никогда ранее не попадалось в литературе. Как 13 августа сообщил телеканал FOX 13 Seattle, существо обладает 20 руками и телом в форме клубники.

via Emily McLaughlin, Nerida Wilson and Greg Rouse

Оно получило имя Promachocrinus fragarius, что значит «антарктическая клубничная перьевая звезда». Несмотря на сходство с другими беспозвоночными, этот представитель вида значительно превышает их в размере и отличается поистине потусторонним видом.

Перьевая звезда имеет яркую окраску и длинные щупальца. Жить она может на глубине от 20 метров до двух километров под поверхностью океана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у берегов Тайваня в июле обнаружили гигантскую «рыбу апокалипсиса». На кадрах с ней видно, что сельдяной король, а это оказался именно он, в длину превысил два метра. Наблюдавшие его дайверы выглядели в сравнении значительно меньшими по размеру. На боках короля виднелись глубокие дыры, а сам он неподвижно замер. Считается, что сельдяной король — предвестник землетрясений, катастроф и несчастий.