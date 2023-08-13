Анапа, Краснодарский край, 13 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Дельфины, как правило, дружелюбно относятся к человеку, но они могут быть опасны, когда подплывают близко. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Анапы.

Jonas Von Werne/Unsplash

В мэрии прокомментировали многочисленные видео, снятые отдыхающими, как дельфины плавают среди туристов, купающихся в море. Афалины — вид дельфинов, обитающих в Чёрном море — часто приближаются к людям, чтобы поиграть, но могут случайно нанести вред человеку.

«Туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко», — сказали в администрации города.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в Японии сообщили об учащении случаев нападения дельфинов на людей. Отдыхающие стали жаловаться, что их кусают. При этом многие японцы продолжали стараться погладить подплывающих животных, несмотря на предупреждения.