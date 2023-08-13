Вашингтон, 13 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Американское Центральное разведывательное управление ошибочно оценивает политику России на Украине. Об этом 13 августа заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они (ЦРУ. — Прим. ред.) продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они всё ещё говорят эту чепуху», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что политика Соединённых Штатов по ослаблению России ошибочна.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая президент России Владимир Путин заявил, что территорией, которую в последние десятилетия называли Украиной, на протяжении последних лет руководили западные страны, создававшие там «анти-Россию».

Глава государства также отметил, что жители Украины должны понимать, что Киев вынуждает Москву на зеркальные действия. Он указал, что украинские власти пытаются вызвать ответную реакцию России и подчеркнул, что в отличие от ВСУ российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре.