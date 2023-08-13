Москва, 13 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам тёплую неделю, которая начнётся с дождя. Как он заявил РИА Новости 13 августа, к четвергу жара выйдет на пик, воздух прогреется до +32 градусов.

Артем Геодакян/ТАСС

Специалист отметил, что август будет самым тёплым из всех летних месяцев года со средним превышением температуры на 3,6 градуса.

«В понедельник эхом уходящего тыла циклона ещё отзовутся скоротечные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы, +19–24 градуса», — заявил Тишковец.

Синоптик добавил, что после этого начнётся потепление, можно будет ожидать до +22–27 градусов. В среду, по словам Тишковца, метеоусловия сохранятся и станет ещё на градус теплее.

«К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг в условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до +25–30, в пятницу — до +27–32», — подчеркнул он.

Тишковец добавил, что после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу станет прохладно, а температура снизится до +23–28 днём и до +11–16 градусов ночью.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о новой волне тропической жары. Тишковец отметил, что она продержится несколько дней и аномально высокая для августа температура приблизится к рекордным значениям 1954 года (+33,5 °C). Но к выходным, по словам синоптика, жара отступит и уступит место прохладе.