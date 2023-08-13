Львов, Украина, 13 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Советская и украинская актриса театра и кино Лидия Остринская ушла из жизни в возрасте 56 лет. Об этом 12 августа сообщил Львовский украинский драматический театр имени Заньковецкой, в котором она служила, в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кадр из т/с «…Время собирать камни». 1993-1996 Лидия Остринская

«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания с актрисой состоится во львовском театре 15 августа и начнётся в 11:00 (совпадает с мск). Причины смерти Остринской не уточняются, однако известно, что неё были серьёзные проблемы со здоровьем.

Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года и окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. В театре участвовала в постановках по Шекспиру, Мопассану и Достоевскому. Также исполнила роли в фильмах «Время собирать камни» (1993–1996), «Секонд-хенд» (2004) и «Король Данило» (2018).