Париж, 13 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Франция досрочно выполнила план подготовки военнослужащих ВСУ, принятый на 2023 год, заявил министр вооружённых сил республики Себастьен Лекорню 13 августа в интервью газете Var-Matin.

Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тысяч украинских военнослужащих, распределённых между Францией и Польшей», — сказал он.

Лекорню добавил, что во Франции продолжают обучать украинских военных. Он также заявил, что Париж каждый месяц поставляет Киеву снаряды.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года некоторые французские инструкторы, участвующие в подготовке военнослужащих ВСУ, пожаловались на их плохую дисциплину. Военные специалисты также сообщили, что им рекомендовали не заводить дружеских отношений с украинскими военными и не сохранять с ними контакты, так как те быстро погибают, попав на фронт.

При этом в ВСУ пожаловались на некомпетентность западных инструкторов. Военнослужащие украинской армии рассказали, что их обучали только зачистке домов от боевиков, но не обучали ведению боевых действий в окопах на открытой местности против профессиональной армии.

Министерство обороны 4 августа сообщило, что ВСУ за два месяца боёв в ходе контрнаступления не добились успехов, но понесли большие потери. Украинская армия за это время только в атаках потеряла 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.