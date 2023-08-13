Сватово, ЛНР, 13 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки контратак ВСУ в районе села Синьковка в Купянском районе Харьковской области, заявил 13 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный рассказал, что на купянском направлении штурмовые группы «Запада» захватили два опорных пункта и три наблюдательных поста ВСУ и разгромили до взвода пехоты в районе села Ольшаны Харьковской области.

ВСУ также пытались осуществить две контратаки на позиции российских военных в районе Синьковки и урочища Маньковка. В атаку пошли подразделения 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — сообщил Зыбинский.

Военный рассказал, что в районе Синьковки «Запад» также нанёс удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ тяжёлыми огнемётными системами.

Разведывательно-ударное отделение «Центра» уничтожило в районе балки Шевцова Яра барражирующим боеприпасом «Ланцет» САУ Krab польского производства.

Кроме того, украинские военные провели две атаки в районе посёлка Новосёловского в Сватовском районе ЛНР. Атаковать российские позиции попытались штурмовые группы двух отдельных механизированных бригад.

«Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери противника составили до взвода живой силы», — резюмировал начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, на купянском направлении 12 августа «Запад» успешно отразил шесть безуспешных атак и контратак ВСУ в районах Новосёловского, Синьковки и Маньковки.

При этом ВСУ потеряли за сутки более 60 военных на купянском направлении, а также технику — четыре боевые бронемашины, два автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.