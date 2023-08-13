Крым, 13 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. В Крыму столкнулись два прогулочных катера. Инцидент произошёл в селе Оленевка в Черноморском районе в республике. Об этом 13 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По информации источника телеканала, в результате пострадали три человека. Предварительно, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Сколько всего пассажиров находилось на двух катерах, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Санкт-Петербурге в Финском заливе затонула прогулочная яхта. На катере находились девять человек. Всех удалось спасти и доставить на берег. Один из пассажиров получил серьёзные травмы, его госпитализировали, но он впоследствии скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что причиной крушения яхты могла стать лопнувшая выхлопная труба.

В мае в Таиланде в бухте Чалонг-Бэй у острова Пхукет туристический катер столкнулся с сигнальной вышкой. В результате инцидента пострадали 35 человек из 37, находившихся на судне, включая четверых членов экипажа. Среди них — 21 россиянин, а также граждане Казахстана, Украины и Китая. По одной из версий, причиной произошедшего стала халатность капитана судна.