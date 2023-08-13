Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В Сети появилось видео крупного пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском.

МЧС России/ТАСС

На кадрах видно, как огонь охватил большую площадь, а столб густого чёрного дыма поднимается высоко в небо.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в Раменском загорелся склад. Огонь охватил территорию площадью 2700 квадратных метров. Сообщение о пожаре по адресу 4-й км Донинского шоссе, дом 3а, поступило в 11:57.

В МСЧ сообщили, что в тушении пожара задействовали 70 человек и 26 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе удобрений в Раменском.

Позже прокуратура назвала вероятную причину пожара на складе в Раменском. Там считают, что возгорание возникло из-за нарушения противопожарных требований при выполнении сварочных работ.