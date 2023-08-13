Вена, 13 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В Австрии с моста упал пассажирский микроавтобус. В момент аварии в нём находились семь человек. Об этом сообщила австрийская газета Kurier.

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ДТП произошло утром 12 августа на шоссе А5 недалеко от Гавейнсталя. Микроавтобус съехал с дороги, рухнул с моста и разбился на грунтовой дороге. В результате погибли три человека ― бабушка, дедушка и семимесячный ребёнок. Они скончались на месте происшествия.

Ещё одного трёхлетнего ребёнка в критическом состоянии доставили на вертолёте скорой помощи в реанимацию в клинике Донауштадта, однако позже он скончался от полученных травм.

Остальные трое пассажиров, двое взрослых и один ребёнок, получили лёгкие ранения.

По предварительным данным, отец семейства, находившийся за рулём, заснул.

Выяснилось, что в микроавтобусе была семья с Украины. Они имели вид на жительство в Польше и ехали в микроавтобусе с польскими номерами.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на альпийском перевале в Австрии легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Инцидент произошёл недалеко от коммуны Леоганга (федеральная земля Зальцбург). Водитель автомобиля потерял управление на заснеженной дороге. Вместе с ним погибли двое пассажиров. Все они являлись гражданами Венгрии.

В Санкт-Петербурге 10 августа грузовик опрокинулся на микроавтобус, в результате чего пострадали два человека. Авария произошла возле съезда с Кольцевой автодороги на Краснофлотское шоссе из-за того, что 22-летний водитель грузовика Iveco не справился с управлением.

Женщину-водителя «Фольксваген Каравелла» после ДТП достали из автомобиля в крайне тяжёлом состоянии, но живой. Её пассажирка скончалась на месте происшествия. Кроме того, в микроавтобусе ехали трое детей 7–8 лет, они не пострадали. Водителя грузовика госпитализировали в тяжёлом состоянии.