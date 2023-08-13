Псков, 13 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В Пскове 12 августа стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», который пройдёт в 26 городах России. Программа прошла под открытым небом и показала, что псковичей самых разных возрастов объединяет любовь к Родине и гордость за героев, защищающих её.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

На фестивале выступили спортсмены, поэты и музыканты, такие группы, как «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор». В Пскове мероприятие проходит второй год подряд в Финском парке. Зампредседателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова отметила, что «Русское лето. ZаРоссию» — не просто радостный летний праздник, но и возможность почувствовать единение сограждан и проявить патриотические чувства и русский дух.

«Сегодня мы ясно понимаем, что патриотизм — не только любовь к России, но и преданность Родине, готовность пожертвовать собой ради своей страны, как это делают сейчас участники СВО. Все эти смыслы находят отражение в программе фестиваля — в песнях, которые исполняют музыканты, в поэзии, которая звучит со сцены, в спортивных состязаниях на празднике», — сказала она.

Псковичи пришли на праздник семьями, с родными и друзьями, каждый смог проявить себя. Жители города участвовали в «Дворовых играх» от Арт-студии им. Детства, играли в баскетбол, сдавали нормы ГТО. Свои таланты показали представители Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира» — мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу, армлифтингу и жиму лёжа Алексей Марков и мастер спорта России, абсолютный чемпион международного турнира по тяжелой атлетике Евгений Казаков. Псковичи, которые хотят быть здоровыми и сильными, сделали зарядку вместе с кандидатом в мастера спорта по спортивной аэробике Александрой Мосоловой. Состоялся танцевальный мастер-класс мастера спорта по художественной гимнастике России, победительницы проекта Dance Revolution и финалистки шоу «Танцы» на ТНТ Евы Уваровой. Прочитала стихи поэт, эссеист, член союза писателей Москвы, победитель Первого Всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов» и автор книг Мария Ватутина. Она рассказала, что в течение двух последних лет посвящает большинство своих произведений защитникам Родины.

«Читала в Пскове свои стихи на эту тему, а также посвященные Пушкину, ведь это наше любимое Пушкиногорье. Хочу отметить, что такие фестивали очень важны. Люди начинают читать стихи, находят нас в соцсетях и пишут, что даже не знали о существовании такой актуальной и искренней современной поэзии, которая поддерживает, вдохновляет, дарит яркие эмоции и жизненную энергию», — отметила Ватутина.

Глава регионального исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко отметил, что программа фестиваля сделала его интересным для разных возрастов. Главной задачей он назвал победу на фронте, которой можно достичь не только силой оружия и мужеством бойцов, но и силой духа и артистического мастерства россиян.

«Поэтому основная тема фестиваля в том, что нас многое объединяет, но самое главное — это Россия», — заявил он.

Общественное движение «Народный фронт» выступило партнёром фестиваля и организовало интерактивные кабины «#СвоихНЕбросаем!», где каждый желающий мог записать слова поддержки для российских военных. Кабины организуют и в других городах, в которых пройдёт фестиваль.

Концертную программу в Пскове открыла группа «Собор» — Анна Лебединская, Алеся Бодрая и Алеся Пархомчук и их руководитель, заслуженный деятель искусств ЛНР Максим Дерский. Артистки сами пишут песни и выступают на центральных площадках страны и на линии боевого соприкосновения в Донбассе.

«Мы впервые приехали в Псков, и этот город очень тёплый, светлый, живописный. Нас встретили здесь гостеприимно, с радостью», — рассказала Лебединская после выступления.

Она отметила, что коллектив чувствует гордость и благодарность России за улучшение жизни в Луганске. Исполнили несколько песен солдат-срочник Вадим Сухоруков, псковская группа «Постоянные», ветераны рок-н-ролла из Великих Лук V. V. & Band, рок-группа «АнимациЯ». Хедлайнером программы стала группа «ПилОт».

Проект «Русское лето. ZаРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» также пройдёт в Красноярске и Анадыре, после этого — в Кемерове, Орле, Благовещенске, Новокузнецке, Балашихе, Рязани, Новосибирске, Воронеже, Подольске, Владивостоке, Находке и других городах России.