Москва, 13 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. На отечественной межпланетной автоматической станции «Луна-25», которая в данный момент летит к естественному спутнику Земли, впервые включили научные приборы, сейчас команда проекта начала их обработку. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что автоматическая станция продолжает полёт к Луне, все её системы работают в штатном режиме, с «Луной-25» установлена устойчивая связь, энергобаланс положительный.

Также указывается, что 13 августа впервые включили комплекс научной аппаратуры, разработанный в Институте космических исследований РАН, в условиях полёта в космосе.

«Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование. Получены первые данные измерений на перелёте к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа станция «Луна-25» успешно провела первую коррекцию полёта к Луне. Двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала в течение 46 секунд.

Прилунение станции должно произойти 21 августа. В первые часы она передаст на Землю первые снимки. «Луна-25» сядет в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где учёные предполагают наличие большого количества воды. После этого она должна проработать в течение года и отработать мягкую посадку в этом районе Луны для создания задела для новых полётов.