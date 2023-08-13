Москва, 13 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате аварии последний опрокинулся. Об этом 13 августа сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. На месте работают сотрудники оперативных служб.

На видеозаписи с камер наблюдения запечатлено, как грузовик при обгоне задевает легковушку, после чего она переворачивается.

Позднее Дептранс сообщил, что движение автотранспорта в районе аварии восстановили.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее двое подростков погибли в результате ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем в Оренбуржье. Подросток не справился с управлением во время разворота и допустил выезд на проезжую часть, где столкнулся с легковым автомобилем.

До этого два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся после столкновения.