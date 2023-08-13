Легковушка перевернулась после столкновения с грузовиком в тоннеле в Москве
Легковушка перевернулась после ДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве
Москва, 13 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате аварии последний опрокинулся. Об этом 13 августа сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. На месте работают сотрудники оперативных служб.
На видеозаписи с камер наблюдения запечатлено, как грузовик при обгоне задевает легковушку, после чего она переворачивается.
Позднее Дептранс сообщил, что движение автотранспорта в районе аварии восстановили.
Как сообщало ИА Регнум, ранее двое подростков погибли в результате ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем в Оренбуржье. Подросток не справился с управлением во время разворота и допустил выезд на проезжую часть, где столкнулся с легковым автомобилем.
До этого два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся после столкновения.