Луганск, 13 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Молния в форме символа Z попала на видео в Луганске. Ролик опубликовал Telegram-канал «Донбасс Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах видео над городом промелькнула молния в форме одного из символов специальной военной операции России на Украине. Авторы ролика специально замедлили его, чтобы можно было лучше разглядеть появившийся в небе символ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826040" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Даже небо Zа нас получается», — отмечается в посте.

Специальная военная операция России на Украине началась в феврале 2022 года. На кадры с российской военной техникой попадали опознавательные знаки в виде латинских букв Z и V, позднее к ним прибавилась O. Министерство обороны России впоследствии объяснило, что означают эти символы: из заявления следовало, что Z можно расшифровать как «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».