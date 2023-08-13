Стокгольм, 13 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Шведская оперная певица Берит Линдхольм 12 августа скончалась в возрасте 88 лет, сообщили её дочери Кристина и Ева в соцсети.

Александр Коньков/Фотохроника ТАСС Солистка Шведской королевской оперы Берит Линдхольм

«С глубокой печалью мы сообщаем, что наша любимая мама Берит Линдхольм скончалась», — сообщили дети певицы.

Берит Мария Линдхольм родилась 18 октября 1934 года в Стокгольме. Дебют выпускницы оперной студии Шведской королевской академии музыки состоялся в 1963 году.

Уже через три года, в 1966 году, Линдхольм выступила на сценах Венской государственной оперы, «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк), «Ковент-Гардена» (Лондон), а также Большого театра.

Одной из лучших исполнительниц партий в операх Рихарда Вагнера её признало в 1967 году жюри Байрёйтского фестиваля. У Вагнера она исполнила партию Брунгильды в опере «Валькирия».

Голос Берит Линдхольм — драматическое сопрано. В опере Джузеппе Верди «Аида» ей принадлежала партия главной героини, как и в «Тоске» Джакомо Пуччини и «Саломеи» Рихарда Штрауса. В опере Бетховена «Фиделио» Линдхольм исполняла партию Леоноры.