Вашингтон, 13 августа, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В Киеве сомневаются, что США будут постоянно оказывать помощь Украине, и внимательно следят за тем, сможет ли американский президент Джо Байден добиться согласования в конгрессе выделения дополнительных средств на нужды ВСУ. Об этом 12 августа изданию Huffington Post заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка, даже с учётом, что она есть… это навсегда», — сказала она.

Маркарова добавила, что в Киеве согласны на любые дополнительные меры контроля США за тем, как на Украине используют полученную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 10 августа обратился в конгресс, запросив выделение $13,1 млрд на военную помощь Украине, из которой $9,5 млрд должны пойти на вооружение ВСУ, а остальные — на разведку и другие формы поддержки украинской армии.

При этом в палате представителей — нижней палате конгресса — выразили недовольство тем, что президент хочет увеличить нагрузку на бюджет. Представители Республиканской партии, у которых большинство в этом законодательном органе, потребовали обратить внимание на внутренние проблемы США, такие как рекордный уровень бездомности, а не тратить деньги на Украину, которая, несмотря на влитые в неё средства, так и не показала успехов на фронте.

Группа из 12 конгрессменов-республиканцев 12 августа обратилась к Байдену с призывом отозвать запрос о выделении дополнительных средств. Они назвали действия президента неправомерными и заявили, что жители США уже устали от финансирования вооружённых конфликтов.