Нижний Новгород, 13 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде выясняют причину инцидента с полетевшими в зрителей остатками петард во время салюта, сообщили 13 августа журналистам в региональном управлении проектами АНО «Центр 800».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«12 августа в районе амфитеатра на Стрелке упали остатки отработанного пиротехнического изделия», — сообщили в организации.

В результате инцидента никто не пострадал. Началась внутренняя проверка.

В пресс-службе центра также заявили, что на месте проведения мероприятия дежурила машина скорой помощи. Обращений от жителей города в экстренные службы не поступало. Позже в МЧС подтвердили, что заявок по инциденту не было.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео с музыкального фестиваля «Великая Русь». На кадрах во время салюта на зрителей, собравшихся у собора Александра Невского на Стрелке, полетели остатки пиротехнического снаряда. На видео с места события видно, как светящиеся части от салюта падают на землю и искрятся. На асфальте осталось множество осколков и полукруглых деталей, предположительно, от фейерверочных шаров.