Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание на складе удобрений в Подмосковье в городе Раменское, сообщили 13 августа в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Подмосковье на площади 2700 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826035" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье

Как сообщало ИА Регнум, в МЧС около полудня поступила информация о пожаре на складе в Раменском. Выяснилось, что загорелся склад с удобрениями на Донинском шоссе.

Через 40 минут после возникновения пожара его площадь составляла 1800 кв. м, ещё через час огонь распространился на 2700 кв. м.

Пожар начался во время сварочных работ. Огонь охватил паллеты, складированные под открытым небом. Загорелось и складское помещение.

МЧС сообщило, что мобильная лаборатория мониторит ситуацию с загрязнением воздуха в районе пожара, проводя замеры.