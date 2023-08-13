Воронеж, 13 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Бросок вентилятора с балкона на девушку в Воронеже попал на видео. На опубликованных 13 августа в соцсетях кадрах видно, как из открытого окна на шестом этаже жилого дома неожиданно выбросили вентилятор.

Кадр из видео

Житель дома не проверил, идёт ли кто-то внизу или нет, и не глядя выкинул технику. Проходившей рядом с домом 36-летней Ангелине повезло, что вентилятор рухнул не на неё, а в нескольких сантиметрах.

Как она рассказала порталу «Вести. Воронеж», в районе жилого комплекса часто гуляют семьи с маленькими детьми, поэтому выбросившего технику хулигана необходимо наказать.

«Провод вентилятора ударил мне по руке и задел ногу. Была молниеносная боль. Я испугалась, поймала шок. Сначала пошла дальше, потом вернулась и вызвала полицию», — рассказала она об инциденте.

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На видеозаписи с другого ракурса, появившейся ранее, видно, что вентилятор упал на секунду позже, чем Ангелина прошла по тротуару. Девушка повредила руку. После инцидента она написала заявление в полицию.