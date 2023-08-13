Вашингтон, 13 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что у него имеются практически 100%-ные шансы победить действующего американского лидера Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году. Об заявил об этом 13 августа в интервью британской газете The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Близки к 100%», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, как он оценивает свои шансы в противостоянии с Байденом на выборах в 2024 году.

Экс-президент отметил, что не видит никого из Республиканской партии в качестве конкурента на праймериз, которые должны пройти в январе 2024 года.

Также он отрицательно ответил на вопрос о том, не рано ли он списывает со счетов ещё одного республиканца Рона Десантиса.

Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года, и Трамп ещё осенью 2022 года объявил о том, что намерен в них участвовать. Нынешний президент страны также в апреле этого года объявил о своём вступлении в предвыборную гонку.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа экс-президент США пообещал инициировать расследование против действующего лидера страны, если снова займёт по итогам выборов пост главы государства. Трамп заявил, что поручит спецпрокурору минюста проверить каждое из многочисленных заявлений в Конгрессе страны по поводу «всех бесчестных поступков» Байдена и членов его семьи.

Позднее адвокаты Трампа обратились с просьбой к федеральному суду столичного округа Колумбия не вводить ограничений на публикацию политиком данных по делу о штурме Капитолия. По мнению юристов бывшего американского лидера, такое решение нарушает его право на свободу слова.