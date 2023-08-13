Запорожская область, 13 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать российские позиции в районе села Работино Запорожской области. Российские военные успешно отразили эту атаку, заявил 13 августа глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне СВО

«Поутру [ВСУ] сунулись, около 10:00 мск, до пяти единиц тяжёлой бронетехники и до роты пехоты, 70-80 человек. Эту атаку утром отбили под Работино. Ожесточённые бои сейчас идут постоянно, накат за накатом», — сообщил Рогов в интервью ТАСС.

По данным Минобороны, 11 августа ВСУ предприняли три атаки в районе Работино. Российская авиация и артиллерия отбили эти атаки, уничтожив более 40 украинских военных, пять танков, две боевые бронемашины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

По словам Рогова, в этот день первую попытку ВСУ предприняли около шести утра. Об этой же атаке сообщил врио главы региона Евгений Балицкий, заявив, что ВСУ повели колонну бронетехники по минным полям.

Несколько часов назад в своём Telegram-канале Рогов сообщил, что в районе шести вечера 12 августа ВСУ усилили наступательные действия восточнее Работино. Они наступали под прикрытием лесополосы.

Рогов предположил, что командование ВСУ поставило перед войсками задачу захватить рубеж Работино-Вербовое и выйти в степь для дальнейшего проведения наступательной операции по уничтожению сухопутного коридора в Крым.