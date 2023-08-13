Москва, 13 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Бывший муж-абьюзер нашёл жену после развода в Москве и продолжил её преследовать. 12 августа в Сети опубликовали кадры инцидентов с участием пары.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что изначально Татьяна и Камран проживали в законном браке в Туле и имеют общих детей, но агрессия мужчины стала одной из причин разлада в отношениях и развода супругов. После этого он начал преследовать бывшую жену, в том числе ломился к ней домой по ночам, резал покрышки её авто и разбивал его лобовое стекло. Когда Татьяна решила поговорить с Камраном о детях, вовсе едва её не задушил.

Как сообщил Telegram-канал «112», он нашёл переехавшую женщину и в Москве и продолжил издевательства. Отмечается, что она писала заявления в полицию, но результата не получила, как и Камран, не понёсший даже административной ответственности за свои действия.

Как сообщало в феврале ИА Регнум, бывшая жена бразильского экс-нападающего московского «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью долгое время страдала от домашнего насилия. О том, что футболист периодически поднимал на неё руку, она рассказала в социальных сетях, где выставила фотографии со следами побоев. По словам женщины, её жизнь превратилась в ад и это продолжалось шесть лет. По её словам, было множество нападений, когда они жили за пределами Бразилии, в ОАЭ.