Москва, 13 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом на брифинге 13 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости БМ-21 «Град» ВС России

Он уточнил, что командный пункт располагался в районе Орехова Запорожской области.

«В районе города Орехов Запорожской области поражён передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ», ― сказал военный.

Кроме того, ВС России нанесли комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Яблоневого и Малая Токмачка Запорожской области. Потери украинской армии превысили 40 военных. Также ВСУ потеряли пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 британского производства, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», ― отметил Конашенков.

Также в районе Первомайского в ДНР российские войска поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живую силу и военную технику ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём ране, 12 августа, российские военные уничтожили в районе Орехова Запорожской области передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Также в районах города Запорожье и Малой Токмачки Запорожской области ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ.

За сутки 12 августа украинские войска потеряли на донецком, южнодонецком, запорожском, краснолиманском и херсонском направлениях в зоне СВО 405 военных. Также Вооружённые силы России отразили три попытки атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Работино в Запорожской области.