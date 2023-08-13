Москва, 13 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Российские военные сбили в воздухе вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга 13 августа сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кадр из видео

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Минобороны сообщили о сбитом украинском вертолёте Ми-8 и 44 дронах ВСУ. Ми-8 российские военные сбили в районе населённого пункта Воздвиженка (ДНР). Также российские военные сбили 44 беспилотных летательных аппарата. Дроны ликвидировали в районах Таволжанки в Харьковской области, Залимана, Рубежного, Кременной, Райгородки в ДНР.

Российские военные 25 июля сбили в Запорожской области украинский вертолёт Ми-24.