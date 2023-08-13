Москва, 13 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту управления беспилотниками украинской армии около Первомайского в ДНР. Об этом 13 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС

«В районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ», — сказал он.

Военный добавил, что истребители российских ВКС сбили вертолёт Ми-8 украинских войск у Брусовки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов рассказал, что российская артиллерия поразила пункт управления дронами украинской армии у Пречистовки в ДНР. Он добавил, что также Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе противника еще на трёх участках фронта.

Позднее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ВС России уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке. Военный утончил, что пункт уничтожили огнём реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».