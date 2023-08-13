Москва, 13 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Сергей Пудовкин, директор попавшей 5 августа в ДТП Лады Дэнс, рассказал о её самочувствии. Пока ей нельзя говорить и она не может самостоятельно передвигаться.

ТАСС/ Алексей Крутов Певица Лада Дэнс

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сообщил Пудовкин в интервью ТАСС.

При этом прогнозы врачей благоприятны, но артистку ждёт сложный процесс реабилитации, сказал Пудовкин, добавив, что Лада Дэнс обязательно запишет видеообращение для своих поклонников.

Как сообщало ИА Регнум, Лада Дэнс, возвращаясь вечером 5 августа с концерта на такси, попала в Подмосковье в дорожную аварию. Кроме неё в ДТП пострадали ещё четыре человека.

Артистка сильно пострадала: её доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом бедра и другими, менее серьёзными травмами. Врачи подозревали перелом позвоночника, но этот диагноз не подтвердился.

Сейчас Лада Дэнс находится в частной клинике. Ей провели операции на лице, и 10 августа Пудовкин выложил в интернет её фото. На снимках видны последствия раны на лбу.

11 августа Лада Дэнс через социальную сеть обратилась к своим поклонникам, поблагодарив всех, кто о ней беспокоится, за поддержку. По её словам, медики делают всё от них зависящее, чтобы помочь ей. Быть активной в Сети пока морально сложно, добавила артистка.