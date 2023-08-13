Москва, 13 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. «Калашников» поставит первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) в войска до конца 2023 года. Об этом журналистам 13 августа сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Снайперская винтовка СВЧ

«До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска», — сказал он.

В сентябре 2022 года партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина получили российские военные, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Бойцы положительно отозвались о новом виде оружия. Винтовки сделаны под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм. Также винтовка нового поколения должна первым выстрелом поражать одиночные цели на дальности до одного километра.

В мае 2023 года концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Министерства обороны России. Комплект отличается расцветкой, эргономикой и материалами с улучшенными свойствами.

В России в апреле представили «костюм-невидимку» для снайперов «Богомола-Z». Его особенность — работа в ИК-диапазоне, защищающем от тепловизора.