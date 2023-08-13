Киев, 13 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. На Украине отменят фиксированный курс доллара к гривне, действовавший в стране 18 месяцев в качестве временной меры. О таких планах заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

Павел Волков /Известия

«Нацбанк готовится отказаться от временной меры и перейти к гибкому обменному курсу», — говорится в сообщении регулятора.

В банке пояснили, что жёсткие административные ограничения оптимальны только в перспективе ограниченного периода. Однако со временем они приводят к постепенной деградации бизнес-моделей, а также стимулируют накопление валютных рисков.

«В противоположность этому большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий», — подчеркнули в Нацбанке.

В регуляторе добавили, что переход на гибкий курс предусмотрен стратегией смягчения валютных ограничений в стране. Он возможен лишь по мере формирования соответствующих макроэкономических и финансовых предпосылок, подчеркнул украинский регулятор. Также НБУ намерен ограничивать колебания курса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты предположили, что девальвация гривны в 2023 году может превысить среднегодовой прогноз правительства. Так, киевские власти закладывали в бюджет среднегодовой курс на уровне 42,2 гривны за доллар. При этом к декабрю 2023 года допустили ещё большую девальвацию — до 45,8 гривны за доллар.

При этом ожидается, что курс валюты может упасть до 50 гривен за доллар.

С 1 января 2023 года прекратили оборот гривны в воссоединившихся с Россией Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.