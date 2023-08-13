Гагра, Абхазия, 13 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Ливневый дождь, прошедший в Абхазии, привёл к подтоплению домов в ряде сёл Гагрского района, а также спровоцировал сход селей на дороге к высокогорному озеру Рица. Об этом 13 августа сообщил ТАСС, ссылаясь на данные администрации района и Рицинского парка.

ТАСС/ Валерий Матыцин

«В результате ливневых дождей вода стала подниматься и подтопила улицу Комарова и район вокзала в Гагре. Также подтоплено село Лдзаа близ Пицунды», — сообщили журналистам.

Вода залила в домах первые этажи. Ливень начался около 06:00 и уже прекратился, вода постепенно сходит. Дороги расчищают. Для ликвидации последствий ливня привлекли 30 спасателей.

Директор Рицинского национально парка Адамур Багателия рассказал, что селевые массы, сошедшие на дорогу, устранили, путь свободен для проезда.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля на дорогу к озеру Рица также сошёл сель во время ливня. Из-за этого на трассе скопилось много автомобилей с туристами. Вода зашла в Лдзаа, было затруднено движение у Пицунды и в Гагре.

Во время ливня течением унесло туристку из Москвы, отдыхавшую на берегу реки Бзыбь возле села Агараки Гудаутского района. Сообщений, что её нашли, не было.