Вашингтон, 13 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В США приняли первый в истории страны закон о защите денег детей-инфлюенсеров. О решении властей штата Иллинойс стало известно 13 августа.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Закон подписал губернатор штата Джей Роберт Притцкер. Согласно документу, с 1 июля 2024 года дети в возрасте до 16 лет, которые являются инфлюенсерами или родители которых публикуют записи с ними в соцсети, получат право на процент от доходов с этого контента. Сообщается, что средства будут перечислять на трастовый счёт до достижения малолетним инфлюенсером 18 лет. В случае несоблюдения этого правила дети могут обратиться в суд.

Как уточнило издание Business Insider, речь идёт о контенте, приносящем не менее 10 центов за просмотр. Также отмечается, что дети должны присутствовать минимум на 30% публикуемых фото и видео в течение 30 дней. С инициативой о соответствующем законе выступила 15-летняя Шрея Налламоту.

«Я поняла, что в мире детского инфлюенсинга может быть много случаев эксплуатации и что нет абсолютно никакого закона для их защиты», — сказала она.

Закон разработан по аналогии с «Биллем Кугана» от 1939 года, когда актёр немого кино Джеки Куган подал в суд на родителей, которые растратили его состояние. Тогда закон обязал родителей детей-актёров перечислять 15% гонорара ребенка на открытый на его имя банковский счёт до его совершеннолетия.

Как сообщало ИА Регнум 29 января, блогершу Карину Аракелян, которую в соцсетях обвинили в мошенничестве, саму обманули на 300 тыс. рублей. Подписчики обвинили инфлюенсера в мошенничестве из-за несостоявшегося марафона похудения, который девушка обещала, но не провела. Прошло два месяца, и Аракелян сама попала в похожую ситуацию, заявив, что стала жертвой обманувшего её молодого человека. Ситуация оказалась довольно запутанной, выйти из неё блогер решила, частично возместив ущерб пострадавшим подписчикам. Аракелян согласилась перевести половину стоимости марафона каждому участнику, а вторую половину отдать в виде индивидуальных раскладов карт Таро.