Вашингтон, 13 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Укрепляющиеся в настоящее время отношения России и Ливана могут стать причиной потери Соединёнными Штатами своего влияния на Ближнем Востоке. Такое мнение 12 августа высказал обозреватель газеты Newsweek Том О’Коннор.

Zuma/TASS

«В то время, как администрация [президента США] Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует своё растущее влияние на Ближнем Востоке», — написал он.

Автор указал, что Ливан является стратегически важной страной в Средиземноморье и в случае сближения с ним Россия сможет получить доступ к новому порту и рынкам.

О’Коннор отметил, что Москва активно вкладывается в связанные с взаимодействием с ливанской молодежью инициативы, и в первую очередь в образовании, спорте и культуре. По словам обозревателя, в марках таких проектов некоторые жители Ливана уже приехали в Россию.

Он добавил, что российская сторона также заинтересована в энергетической безопасности этого региона.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа The New York Times написала, что Объединённые Арабские Эмираты в последнее время всё чаще сотрудничают с Россией и Китаем и это наносит ущерб интересам США. По данным газеты, напряжённые отношения между Вашингтоном и Абу-Даби проявили себя с начала спецоперации на Украине, когда ОАЭ, как и ряд других стран, заявили о нейтралитете в этом вопросе.

До этого ОАЭ объявили о желании присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС. Также они будут принимать участие в саммите альянса в Йоханнесбурге 22–24 августа.