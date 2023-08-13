Лондон, 13 августа, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В здании британского парламента так много крыс и мышей, что центр по спасению животных в ответ на просьбу палаты общин отказался отправить туда кота, сообщила 13 августа газета Daily Mail.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press Вестминстерский дворец

В центре объяснили отказ тем, что в парламенте «неподходящая среда» для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов.

«Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов», — сказал представитель центра по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home.

Грызуны стали уже обычным зрелищем для британских парламентариев, особенно в некоторых частях Вестминстерского дворца 19-го века.

В ноябре 2022 года в Румынии представители санитарно-эпидемиологической службы сообщили о рекордном в новейшей истории Бухареста увеличении популяции крыс. Очевидцы рассказывали о полчищах грызунов, наводнивших станции метро, парки и скверы, а также территории, прилегающие к пунктам общественного питания, детсадам и школам. При этом крыс замечали на главных площадях Бухареста, включая площадь Единения в правительственном квартале.

Кроме того, королева Великобритании Елизавета II летом 2019 года, пребывая в ужасе от количества дворцовых крыс, покинула Букингемский дворец. Тогда представитель британской ассоциации по борьбе с вредителями сообщил, что крысы становятся все более невосприимчивыми к яду. Отмечали также, что бесконтрольное увеличение популяции мышей и крыс в Лондоне давно стало насущной проблемой. Её связали с большим количеством старинных построек.