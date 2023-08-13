Москва, 13 августа, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Наталия Королёва, дочь советского конструктора ракетно-космических систем академика АН СССР Сергея Королёва, скончалась 12 августа, сообщили 13 августа в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

РИА Новости/Кирилл Каллиников Академик и дочь выдающегося конструктора Сергея Королева Наталья Королева

«Роскосмос выражает глубокие соболезнования семье Наталии Сергеевны Королёвой — дочери основоположника мировой практической космонавтики Сергея Королёва, которая ушла из жизни в субботу, 12 августа», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что Наталия Королёва выбрала профессию врача-хирурга. Дочь конструктора преподавала в Первом медицинском институте. Член Союза писателей Наталия Королёва защитила докторскую диссертацию по медицине.

Наталия Королёва окончила школу с золотой медалью, в 1958 году — Первый московский медицинский институт, через два года — ординатуру в Институте им. А. В. Вишневского.

Хирург Королёва работала в Московской больнице им. С. П. Боткина, а затем стала научным сотрудником НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР.

Наталия Королёва защитила докторскую диссертацию и в 1982 году в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова стала профессором кафедры госпитальной хирургии № 1 лечебного факультета. На счету дочери Королёва более 200 научных работ, три авторских свидетельства на изобретения.