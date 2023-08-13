Октябрьский район, Приморский край, 13 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Приморского края паводком смыло мост. Об этом 13 августа сообщил представитель прокуратуры региона.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Мост смыло в Октябрьском районе Приморского края по дороге на Покровку», ― уточнил в беседе с РИА Новости собеседник.

Он добавил, что на место происшествия для выяснения подробностей выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев.

Днём ранее, 12 августа, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о подъёме воды ночью в окружном центре. Он добавил, что подтопленными оказались психоневрологический диспансер и больница, но угрозы жизни людей нет. Из Константиновки спасатели вывезли свыше 25 человек из наиболее подтопленных домов.

Примгидромет 13 августа объявил штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, а также формированием быстроразвивающихся дождевых паводков.

Как сообщало ИА Регнум, из-за паводка режим ЧС ввели в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, в Михайловском районе и в Лесозаводске, а также Черниговском районе Приморского края.

12 августа в Уссурийске произошёл прорыв дамбы, которая должна была сдерживать паводок. После этого МЧС направило в город дополнительные силы.

По данным на 13 августа в 16 муниципальных образованиях Приморского края затоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, 28 населённых пунктов отрезаны от транспортного сообщения. Из зоны подтопления эвакуировали более 2 тысяч человек, 405 из которых дети.

Без света частично или полностью остаются жители 13 населённых пунктов в трёх муниципалитетах региона.