Воронеж, 13 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Воронеже сброшенный с балкона жилого дома вентилятор чуть не упал на проходившую мимо девушку. Видео появилось в социальных сетях.

Кадр из видео

На видеозаписи видно, как девушка проходила по тротуару, когда внезапно в нескольких сантиметрах от неё упал вентилятор и разбился о землю. Девушка повредила руку.

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Инцидент произошёл около ЖК «Московский квартал» по улице Шишова. Выяснилось, что кто-то выбросил вентилятор с балкона 6-го этажа.

Пострадавшая написала заявление в полицию.