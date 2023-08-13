Выброшенный с балкона вентилятор едва не убил девушку в Воронеже
Воронеж, 13 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Воронеже сброшенный с балкона жилого дома вентилятор чуть не упал на проходившую мимо девушку. Видео появилось в социальных сетях.
Кадр из видео
На видеозаписи видно, как девушка проходила по тротуару, когда внезапно в нескольких сантиметрах от неё упал вентилятор и разбился о землю. Девушка повредила руку.
Инцидент произошёл около ЖК «Московский квартал» по улице Шишова. Выяснилось, что кто-то выбросил вентилятор с балкона 6-го этажа.
Пострадавшая написала заявление в полицию.