Эр-Рияд, 13 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду устроил истерику после финального матча Клубного кубка арабских чемпионов. Кадры недовольства футболиста появились в соцсетях.

Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Португальского форварда возмутило то, что, несмотря на забитые им в игре два года, самым ценным игроком матча признали сербского полузащитника «Аль-Хиляля» Сергея Милинковича-Савича, а не его.

На церемонии награждения Роналду общался с организаторами на повышенных тонах, потребовал объяснений, жестом показывая, что он оформил дубль. При этом футболист получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир турнира.

12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе этой команды, победившей «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 в финальном матче клубного Кубка арабских чемпионов. Игра прошла 12 августа в Таифе.

Футболист, играя в меньшинстве, забил два гола — на 74-й и 98-й минутах. На 115-й минуте он покинул матч из-за травмы колена. За весь турнир Роналду забил шесть голов в шести играх и стал лучшим бомбардиром этих соревнований.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступавший за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии. Дело в том, что во время матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» португалец на провокационные выкрики с трибуны, уходя в подтрибунное помещение, ответил неприличным жестом.

Адвокат Нуф бинт Ахмед заявил, что даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением, караемым арестом и депортацией в случае, если оно совершено иностранцем.

В итоге комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал применять санкции к футболисту за непристойный жест.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с 1 января 2023 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.