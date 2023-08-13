Вашингтон, 13 августа, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Один из принимавших участие в подготовке украинских войск офицеров американской армии заявил, что НАТО ожидало от контрнаступления ВСУ чуда, которое Киев пообещал альянсу. Он рассказал об этом 13 августа в беседе с британской газетой The Times.

Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

«НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им (чудеса). Но вы не можете воевать на основе оптимизма», — сказал американский военный.

По информации издания, провал контрнаступления ВСУ привёл к тому, что Украина и её союзники начали обвинять в этом друг друга. Например, один из чиновников Киева назвал действия НАТО безвольными, так как альянс, по его мнению, не отвечает на действия России необходимым образом.

Как отмечают авторы публикации, ввиду этого теперь настало время серьёзно подумать над долгосрочными планами по ситуации с конфликтом, которые, возможно, «наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира».

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинское издание УНИАН обвинило НАТО в провале контрнаступления ВСУ. По мнению авторов публикации, в доктринах альянса предполагается ведение боевых действий с доминированием в воздухе, однако в украинском конфликте оно на стороне России.

До этого китайское издание Guancha написало, что ВСУ провалили контрнаступление из-за неудачного развёртывания своих частей и медленного продвижения вперёд. Главным фактором этого эксперты издания назвали колоссальные потери украинской армии.

Президент России Владимир Путин 30 июля заявил, что ВСУ сменили тактику для сохранения бронетехники и теперь посылают на передовую только пехоту. Он указал, что причиной для этого стали большие потери, понесённые Украиной ранее.

Украинские военные начали попытки контрнаступления 4 июня. По данным Минобороны России, за это время ВСУ не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений и понесли большие потери — свыше 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.