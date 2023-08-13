Киев, 13 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Военное руководство НАТО виновно в провале контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило украинское издание УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит», — говорится в материале издания.

Авторы издания отмечают, что в доктринах Североатлантического альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, однако в настоящее время лидирующую позицию в воздухе занимают российские силы.

При этом натовские советники пытаются оправдываться, говоря, что проблема кроется не в доктринах и советниках НАТО, а в самих украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не должен выдвигать Украине дополнительных требований, препятствующих вступлению страны в альянс.

В середине июля кандидат в президенты США Вивек Рамасвами призвал заключить договор с руководством России об отказе от приёма Украины в НАТО. По словам политика, сделка должна включать заморозку текущих границ с передачей России части территорий. Кроме того, политик предложил США взять на себя твёрдое обязательство, что Украина никогда не войдёт в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский в июле раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению. При этом он заявил, что Киев заслуживает большего.

Корреспонденту ИА REGNUM 4 мая политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что США превратили Украину в новую версию террористической организации и постепенно понимают, что теряют контроль над этим големом, от которого неизвестно чего ждать. Так он прокомментировал заявление представителя МИД России Марии Захаровой, которая отметила, что за всё то, что творит Киев, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские кураторы.