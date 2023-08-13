Киев, 13 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Вандал попытался разбить камнем икону Спасителя в храме Агапита Печерского в Киево-Печерской лавре. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

«Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленника задержали прихожане храма и передали его полиции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

На выложенных в интернет фотографиях видно, что вандал смог разбить стекло, которое защищает икону.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Украинская полиция запретила передавать еду паломникам, которых заблокировали в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что в этом корпусе также прописаны некоторые насельники лавры.

До этого хозяйственный суд Киева запретил УПЦ препятствовать музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» пользоваться имуществом монастыря. Министерство иностранных дел назвало это решение вызывающим возмущение и осуждение.

Ситуация с Киево-Печерской лаврой обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали пытаться выселять из обители. Украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор, однако монахи отказались выполнять незаконные требования, и это привело к конфликту и столкновениям.

Позднее представители Киева заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут из УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также наместник лавры митрополит УПЦ Павел с 1 апреля был помещён под арест, а с 1 июля срок ареста продлили ещё на два месяца. Павла 7 августа выпустили из СИЗО под залог в 33 миллиона гривен. Патриарх РПЦ Кирилл назвал эти действия Киева репрессиями против УПЦ.