Москва, 13 августа, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной строительной отрасли с профессиональным праздником. Поздравительную телеграмму 13 августа опубликовали на сайте Кремля.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава государства отметил, что в российской строительной отрасли всегда работали квалифицированные и преданные делу специалисты, с помощью труда и таланта которых были построены города и посёлки, а также введены в строй объекты промышленности и энергетики, а также социальной и транспортной инфраструктуры.

«Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания. И сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что путём широкого внедрения передовых технологий и инженерных разработок, грамотных управленческих решений увеличиваются объёмы строительства жилья и реализуются масштабные инфраструктурные проекты в разных регионах России.

«И, конечно, особо отмечу большую, самоотверженную работу строителей, направленную на восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы республики Денис Пушилин в ходе выступления в честь Дня строителя заявил, что после освобождения Мариуполь в ДНР благодаря работе строителей за год стал совершенно другим городом. Он добавил, что за полтора года в городе удалось восстановить даже сильно разрушенные дома.

День строителя отмечается в России каждое второе воскресенье августа. В нынешнем году это праздник приходится на 13 августа.