Москва, 13 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Российские военные нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трём пунктам временной дислокации и складу боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 13 августа начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Сергей Савостьянов/ТАСС Истребитель-бомбардировщик Су-34

«Экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено 4 удара управляемыми авиационными бомбами по трём пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что удары нанесли в районах Невское и Пролетарское.

Савчук также сообщил, что на Сватовском направлении огнём артиллерии и ударами авиации российские силы отразили две попытки атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 10 человек, а также боевая бронированная машина.

Кроме того, на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские военные отразили пять попыток атаки штурмовых групп ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили более 80 человек, а также боевая машина пехоты, бронированная машина, а также 120 миллиметровый миномёт противника.

Как сообщало 13 августа ИА Регнум, подразделения группировки российских войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении лодку, три миномёта и американскую гаубицу М777 ВСУ.

12 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли до 90 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.