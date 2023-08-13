Сергиев Посад, Московская область, 13 августа, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Поисковые работы на месте взрыва, прогремевшего 9 августа на складе компании «Пиро-росс» около Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, завершили. Об этом 13 августа сообщил на совещании глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, его слова привела пресс-служба администрации округа.

Валерия Бритвина/ТАСС

«Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены», — сказал он.

Уточняется, что на совещании также обсуждали взаимодействие с родственниками пропавших без вести при взрыве. Кроме того, Акулов поручил силовикам предоставить данные для опознания и создать механизмы информирования и поддержки.

Также указывается, что за каждой семьей пропавших без вести будет закрепят замглавы администрации, социальная служба назначила кураторов, которые в индивидуальном порядке будут заниматься помощью их родственникам.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа стало известно, что сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Также было установлено местонахождение четырёх человек, числившихся как пропавшие без вести.

Мощный взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. После этого СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства. Позднее следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.

По состоянию на вечер 10 августа число пострадавших в результате взрыва выросло до 80 человек. Одна женщина умерла в реанимации.