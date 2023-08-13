Санкт-Петербург, 13 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка попала в больницу после посещения «Музея пыток» на Невском проспекте. Об этом сообщило издание Pravda. Ru.

Дарья Драй ИА Регнум

Уточняется, что школьница потеряла сознание, когда осматривала экспозицию, и ударилась головой. Увиденное её сильно впечатлило. Девочку-подростка госпитализировали.

«Врачи поставили ей диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения», ― говорится в материале издания.

Медики не разрешили пострадавшей покидать медицинское учреждение сразу после осмотра и оставили под наблюдением.

Выставка «Музея пыток» погружает зрителей в атмосферу средневекового правосудия. Здесь представлены орудия и приспособления, которые использовались для изощренных пыток и казней. Это одна из самых страшных экспозиций Санкт-Петербурга. При этом «Музей пыток» постоянно заполнен любопытными посетителями. Увидеть экспозицию могут подростки старше 12 лет, которых пускают без сопровождения взрослых. Беременным женщинам и впечатлительным гражданам посещать этот музей не рекомендуется.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Омской области семеро учеников школы № 12 в городе Таре упали в обморок в ходе торжественной линейки. Плохо стало учащимся разных классов ― с пятого по восьмой. Четверых детей в тот день госпитализировали.

В соцсетях стали распространять информацию, что это могло произойти из-за употребления запрещённых веществ, но в издании заявили, что это фейк. По данным источников журналистов, у школьников был тепловой удар.